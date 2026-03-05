Ruoso è stato ucciso in un agguato: la confessione di Bedin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha confessato tutto, Loriano Bedin. Liberandosi, parafrasando le parole del procuratore Montrone, quasi di un peso. Bedin, secondo il suo racconto reso oggi in Questura a Pordenone, avrebbe teso un agguato nei confronti di Mario Ruoso. Ha atteso che l’imprenditore uscisse di casa per recarsi al lavoro e quindi lo ha colpito di spalle. Le telecamere di una vicina attività commerciale hanno immortalato la scena del 67enne tecnico mentre entrava nel condominio di via Brentella con la spranga.

Ruoso, a causa della violenta botta ricevuta in testa, è caduto battendo il capo su un tavolino: una volta sul pavimento, è stato finito con svariati colpi.

Quindi Bedin ha aperto la finestra del pianerottolo e lanciato il tubo di ferro nel giardino, per evitare di essere notato mentre usciva. Una volta fuori, ha recuperato la spranga e l’ha scaraventata nel vicino canale. Si è poi allontanato a piedi. Una volta in macchina, parcheggiata volutamente a distanza, si è cambiato di abiti disfacendosi nel torrente Meduna di quelli insanguinati.

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire i movimenti e le frequentazioni di Ruoso nelle ore antecedenti al decesso, concentrando l’attenzione su Bedin.

Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e dei dati telematici acquisiti nell’immediatezza, la testimonianza di persone informate sui fatti e l’esecuzione di mirate attività di perquisizione personale e domiciliare, gli investigatori hanno raccolto elementi che riconducevano proprio a Bedin che è stato raggiunto nella sua casa di Tiezzo di Azzano Decimo. Il 67enne, portato in Questura, ha confessato l’omicidio alle 13 di oggi.