giovedì 5 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Denunciato da prima moglie per bigamia, ma è marocchino: assolto
Minacciò la moglie con l’ascia, condanna a 3 anni di reclusione
Ruoso è stato ucciso in un agguato: la confessione di Bedin
Delitto Ruoso, fermato Bedin: accusato di omicidio premeditato
Importante progetto di ampliamento per la Cineteca del Friuli
Rottamazione-quater, tempo fino al 9 marzo per pagare la rata
Dopo 155 anni chiude l’archivio cartaceo di Udine, via allo Stato...
Festa della Donna: a ‘Cioccolatiamo’ in dono la scarpetta rossa
Malore in pista mentre gira in moto, morto settantenne
Presunto killer, il nipote di Ruoso: “Per me come uno di...
Ruoso è stato ucciso in un agguato: la confessione di Bedin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha confessato tutto, Loriano Bedin. Liberandosi, parafrasando le parole del procuratore Montrone, quasi di un peso. Bedin, secondo il suo racconto reso oggi in Questura a Pordenone, avrebbe teso un agguato nei confronti di Mario Ruoso. Ha atteso che l’imprenditore uscisse di casa per recarsi al lavoro e quindi lo ha colpito di spalle. Le telecamere di una vicina attività commerciale hanno immortalato la scena del 67enne tecnico mentre entrava nel condominio di via Brentella con la spranga.
Ruoso, a causa della violenta botta ricevuta in testa, è caduto battendo il capo su un tavolino: una volta sul pavimento, è stato finito con svariati colpi.
Quindi Bedin ha aperto la finestra del pianerottolo e lanciato il tubo di ferro nel giardino, per evitare di essere notato mentre usciva. Una volta fuori, ha recuperato la spranga e l’ha scaraventata nel vicino canale. Si è poi allontanato a piedi. Una volta in macchina, parcheggiata volutamente a distanza, si è cambiato di abiti disfacendosi nel torrente Meduna di quelli insanguinati.
Le attività investigative hanno consentito di ricostruire i movimenti e le frequentazioni di Ruoso nelle ore antecedenti al decesso, concentrando l’attenzione su Bedin.
Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e dei dati telematici acquisiti nell’immediatezza, la testimonianza di persone informate sui fatti e l’esecuzione di mirate attività di perquisizione personale e domiciliare, gli investigatori hanno raccolto elementi che riconducevano proprio a Bedin che è stato raggiunto nella sua casa di Tiezzo di Azzano Decimo. Il 67enne, portato in Questura, ha confessato l’omicidio alle 13 di oggi.

