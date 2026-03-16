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Cronaca

Ruoso, lunedì il sopralluogo nell’attico della mattanza

Dopodomani la Scientifica utilizzerà il luminol nell'auto di Bedin.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Via libera, dalla Questura di Pordenone, all’accesso di Giorgio Mazzuccato, avvocato di Loriano Bedin, il 67enne indagato per l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, nell’attico di via del Porto a Porcia dove il 4 marzo è stato ucciso, con almeno otto colpi di spranga alla testa, il patron di Telepordenone e Garage Venezia. Il sopralluogo, al quale Mazzuccato ha chiesto di poter portare il medico-legale di parte Giovanni Del Ben, che ha già assistito all’autopsia di Ruoso, e un perito (geometra o ingegnere), sarà effettuato lunedì 23 marzo.

Dopodiché, nello stesso giorno, personale della Scientifica effettuerà un secondo accesso nell’immobile, che resta sotto sequestro, al quale però Mazzuccato e i suoi periti non potranno partecipare.

Mercoledì, invece, nella Mercedes sequestrata a Loriano Bedin, che l’ex uomo di fiducia di Ruoso la mattina dell’omicidio utilizzò per effettuare tutti gli spostamenti, saranno effettuati accertamenti con il luminol alla ricerca di eventuali tracce ematiche. Oltre all’auto, al killer del patron di Telepordenone è stato sequestrato anche l’ufficio di via Dogana, nel quartiere di Vallenoncello.

Accertamenti, quelli che la polizia andrà a svolgere, che andranno ad integrare il già corposo fascicolo in mano alla Procura di Pordenone.

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