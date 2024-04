Ruspe in azione tra via Battisti e Piazza XX settembre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ruspe all’azione oggi in Via Battisti e Piazza xx settembre a Udine per togliere il porfido e consentire al Cafc di intervenire sulla rete idrica. Sulla strada chiusa interamente al traffico veicolare sono previste anche verifiche per gli allacci alla fognatura.

Il cantiere dovrebbe rimanere attivo fino a maggio per chiudersi con la sistemazione della via con una pavimentazione provvisoria. Ci vorranno alcuni mesi perchè il terreno si assesti per consentire la posa del porfido.

Al momento non ci sono indicazioni precise in termini di tempo per portare a compimento l’opera ma solo previsioni di massima con programmi che per l’assessore comunale alla mobilità Ivano Marchiol saranno concordati con i commercianti della zona. Ci sono due date ipotetiche ottobre del 2024 e gennaio del 2025.

Gli ambulanti trasferiti temporaneamente in piazza Duomo potranno rientrare in Piazza XX settembre a conclusione dei lavori di posa della pavimentazione provvisoria.