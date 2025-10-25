Russamento e apnee notturne, disturbi del sonno sempre più frequenti

Sempre più persone, nella nostra Regione, soffrono di poliposi nasale, apnee notturne e russamenti. E’ quanto è emerso questa mattina durante il convegno Rino 2025, ospitato a Palazzo Montereale Mantica a Pordenone, nel corso del quale alcuni dei massimi esperti otorinolaringoiatri si sono confrontati su rinosinusite cronica ma anche – e soprattutto – sui disturbi legati al sonno.

Una problematica, quella delle apnee notturne, non soltanto sanitaria ma anche sociale.

Efficaci le terapie messe in campo, sono diverse le cause scatenanti le apnee e il russamento.