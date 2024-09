Ryanair annuncia nuova rotta Trieste-Stoccolma

Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova rotta che collegherà direttamente l’aeroporto di Trieste con Stoccolma-Arlanda, il principale scalo della capitale svedese. Il nuovo collegamento sarà operativo a partire dal 2 luglio 2025 e prevede due voli settimanali, il mercoledì e il sabato. Le partenze dal Trieste Airport saranno alle 20:50 il mercoledì e alle 09:20 il sabato, con i biglietti già disponibili per l’acquisto sul sito e l’app della compagnia aerea.

Si tratta di un traguardo significativo per il Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta avrà un collegamento diretto con la capitale svedese. La nuova rotta rappresenta uno step importante nella programmazione estiva del 2025 dello scalo giuliano, che continua a espandere le sue destinazioni.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’annuncio di Ryanair – ha dichiarato Marco Consalvo, CEO di Trieste Airport –. Questo collegamento con Stoccolma porta a 19 le rotte Ryanair in partenza dal nostro scalo, aprendo nuove opportunità sia per i turisti in arrivo dal mercato svedese, sia per i viaggiatori italiani desiderosi di esplorare la Scandinavia e la sua capitale.”