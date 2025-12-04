  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sì alle perizie psichiatriche sulla mamma che ha ucciso il figlio
Migranti morti, la veglia di preghiera a Trieste
“Il sindaco di Taipana agì nel rispetto delle regole, incarico assunto...
Sabato 13 alle 14.30 in Duomo a Cormons i funerali di...
Bandi ad hoc Scuolabus, scoperto giro d’affari di oltre tre milioni...
Udine, da domani nuova segnaletica e pista ciclabile in via Caneva
Porto, al via l’era Consalvo
Al via la stagione sciistica dopo un anno di crescita del...
Aquileia, celebrata Romea Strata come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa
Scuolabus acquistati da 14 Comuni friulani, indagati 18 dipendenti e un...
Cronaca
Camera ardente dalle 10

Sabato 13 alle 14.30 in Duomo a Cormons i funerali di Quirin e Guerrina

Iniziati intanto i lavori di messa in sicurezza del colle di San Giorgio a Brazzano
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il Duomo di Cormons ad ospitare sabato 13 dicembre alle 14.30 le esequie di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, morti insieme all’alba del 17 novembre a causa di una frana a Brazzano. La Procura della Repubblica di Gorizia ha dato infatti il via libera, dopo lo svolgimento delle autopsie, per l’ultimo saluto ai due sfortunati vicini di casa. La camera ardente, sempre in Duomo, sarà aperta al mattino dalle 10. Il 13 dicembre a Cormons sarà lutto cittadino: annullati o rinviati quindi tutti gli eventi programmati in quella data. Quirin sarà ricordato inoltre dal Villaggio di Natale in piazza Libertà: il giovane tedesco aveva infatti già concordato con la Pro Loco che avrebbe gestito una delle casette di legno, dove avrebbe esposto i prodotti del suo negozio, e che non resterà vuota: verrà aperta in sua memoria dalla stessa Pro Loco. L’intero ricavato del chioschetto verrà donato in beneficenza. L’inaugurazione di Villaggio natalizio avverrà il prossimo 8 dicembre: presenzierà nell’occasione anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Intanto a Brazzano da ieri sono iniziati da parte della Protezione Civile i lavori di messa in sicurezza del versante franato del monte San Giorgio. Ed un summit in merito si è svolto in Prefettura, presenti l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, il Comune ed i rappresentanti delle due aziende agricole situate in zona rossa e arancione: allo studio una soluzione che permetterebbe ai lavoratori di operare nelle due strutture previo via libera di un geologo dopo un quotidiano sopralluogo riguardo le condizioni di sicurezza del colle di San Giorgio.

