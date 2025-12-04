Sabato 13 alle 14.30 in Duomo a Cormons i funerali di Quirin e Guerrina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il Duomo di Cormons ad ospitare sabato 13 dicembre alle 14.30 le esequie di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, morti insieme all’alba del 17 novembre a causa di una frana a Brazzano. La Procura della Repubblica di Gorizia ha dato infatti il via libera, dopo lo svolgimento delle autopsie, per l’ultimo saluto ai due sfortunati vicini di casa. La camera ardente, sempre in Duomo, sarà aperta al mattino dalle 10. Il 13 dicembre a Cormons sarà lutto cittadino: annullati o rinviati quindi tutti gli eventi programmati in quella data. Quirin sarà ricordato inoltre dal Villaggio di Natale in piazza Libertà: il giovane tedesco aveva infatti già concordato con la Pro Loco che avrebbe gestito una delle casette di legno, dove avrebbe esposto i prodotti del suo negozio, e che non resterà vuota: verrà aperta in sua memoria dalla stessa Pro Loco. L’intero ricavato del chioschetto verrà donato in beneficenza. L’inaugurazione di Villaggio natalizio avverrà il prossimo 8 dicembre: presenzierà nell’occasione anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Intanto a Brazzano da ieri sono iniziati da parte della Protezione Civile i lavori di messa in sicurezza del versante franato del monte San Giorgio. Ed un summit in merito si è svolto in Prefettura, presenti l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, il Comune ed i rappresentanti delle due aziende agricole situate in zona rossa e arancione: allo studio una soluzione che permetterebbe ai lavoratori di operare nelle due strutture previo via libera di un geologo dopo un quotidiano sopralluogo riguardo le condizioni di sicurezza del colle di San Giorgio.