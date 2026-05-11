Sabato a Gorizia la Giornata Regionale dell’Alpino

Gorizia ospiterà sabato la Giornata Regionale della Riconoscenza per la Solidarietà ed il Sacrificio degli Alpini. Sarà l’occasione per dire grazie alle penne nere per il loro operato in aiuto della popolazione terremotata del Friuli a cinquant’anni esatti dal sisma.La città isontina è stata scelta perché è stato il luogo della prima riunione organizzativa degli Alpini, voluta dall’allora presidente nazionale Ana Franco Bertagnolli, per la costituzione dei cantieri di lavoro degli alpini per la ricostruzione del Friuli nel 1976. Ne furono aperti undici: Magnano in Riviera, Attimis, Buja, Gemona del Friuli, Villa Santina, Majano, Moggio Udinese, Osoppo, Cavazzo Carnico, Vedronza e Pinzano.Il programma delle iniziative per sabato 16 maggio prevede l’ammassamento al parco della Rimembranza dalle 9.30 con successivo ingresso del labaro dell’Ana. Alle 10.10 alzabandiera e onori ai Caduti, e dalle 10.30 si terrà lo sfilamento degli alpini lungo le vie del centro da Corso Italia a piazza Vittoria, dove si terranno i discorsi ufficiali prima della santa messa alle 11.45 alla chiesa di Sant’Ignazio.