Sabato a Trieste arriva la Vespucci, salutata da mille barche e dalle Frecce

Alle 13 in punto l’Amerigo Vespucci farà il suo ingresso nel golfo di Trieste accolta da almeno mille barche, canoe e simpatizzanti e al momento dell’ormeggio dal saluto della frecce tricolori. Sarà un sabato speciale il prossimo con l’arrivo in regione del veliero scuola della marina militare che ha completato il giro intorno al mondo e inizia il tour in Italia proprio dal Friuli Venezia Giulia. L’evento è stato presentato oggi dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dall’assessore al Turismo Sergio Emidio Bini, dal comandante della Capitaneria di porto di Trieste Luigi del Prete, dal comandante provinciale dei Carabinieri di Ts Gianluca Migliozzi, dal presidente di Barcolana Mitja Gialuz e in videocollegamento è intervenuto l’amministratore delegato di Difesa e Servizi Luca Andreoli.

A terra ci sarà il villaggio realizzato dalla difesa e in porto la presenza della nave Trieste, la più grande nave della marina che ha ancora dei posti liberi, a differenza del veliero, per una visita a bordo per la quale bisogna prenotarsi sul sito tourvespucci.it. Ad accogliere il veliero ci sarà anche una edizione speciale di Barcolana che conta oggi su 800 iscritti ma vuole raggiungere i mille. Alle 14 e 30 circa di sabato è previsto il sorvolo delle Frecce mentre è ancora in forse la presenza del ministro della difesa Guido Crosetto.

Infine venerdì alle 9.15 andrà in scena il reggimento a cavallo con la fanfara dei Carabinieri che sfileranno lungo le Rive a Trieste con i 32 musicisti, guidati dal Capo Fanfara Fabio Tassinari. In prima fila la mascotte Bricola che da sempre accompagna i cavalieri.