Sabato da bollino rosso sulla A4

E’ entrato nel vivo il cantiere di asfaltature nell’ultimo tratto di circa 3 chilometri tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro sull’autostrada A4. I lavori si effettuano la notte quando i flussi di traffico subiscono una drastica diminuzione. Così accadrà tra sabato e domenica quando l’intervento interesserà in particolare la rampa che collega la A4 provenienza Trieste/Udine alla A28. L’attività – che comprende nella sua totalità anche lo spostamento di barriere di sicurezza e loro manutenzione e l’esecuzione della segnaletica – necessita della chiusura del tratto della A4 compreso tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia; chiusura che avverrà tra le ore 20,00 di sabato 13 luglio e le ore 05,00 di domenica 14. Nessun problema invece per chi proviene da Venezia ed è diretto verso la A28 o prosegue per la A4 in direzione Udine/Trieste e per chi proviene dalla A28 e deve immettersi sulla A4.

Come anticipato, il cantiere verrà effettuato nelle ore meno trafficate di un fine settimana caratterizzato – secondo le previsioni – da un sabato mattina e pomeriggio da bollino rosso (traffico intenso) sulla A4 in direzione Trieste, e al mattino sulla A23 (direzione Palmanova) e sulla A57 Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Traffico sostenuto (bollino giallo), invece, sulla A4 in direzione Venezia fino al pomeriggio e sulla A28 in direzione Portogruaro per tutto l’arco della giornata. Si prevede complessivamente il passaggio di circa 188 mila veicoli su tutta la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, di cui circa 21 mila all’uscita della barriera di Trieste Lisert, 18 mila a Latisana, 12 mila a Villesse e 11 mila a San Donà. Domenica 14 sarà caratterizzata da bollino giallo sulla A4 in entrambe le direzioni alla mattina e al pomeriggio e sulla A28 (direzione Portogruaro) alla mattina. Complessivamente, potrebbero essere circa 173 mila i mezzi in transito.

Per i lavori di posa e varo di lastre prefabbricate del cavalcavia di Sistiana di competenza di Fvg Strade dalle ore 20,00 di domenica 14 alle ore 07,00 di lunedì 15 verrà chiuso il raccordo autostradale tra Prosecco e Sistiana in direzione Venezia con possibilità di rientro al Lisert. Per la direzione Trieste l’uscita obbligatoria sarà a Sistiana con possibilità di rientro sempre a Sistiana. L’attività sarà preceduta da uno scambio di carreggiata sempre all’altezza dello svincolo di Sistiana che partirà dalle 21,30 di sabato 13 e che proseguirà, dopo la riapertura del raccordo autostradale, fino alle ore 13,00 di lunedì 15.

Autostrade Alto Adriatico raccomanda massima prudenza soprattutto in prossimità dei cantieri e in presenza di code.