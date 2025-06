Sabato da bollino rosso sulle autostrade del FVG, attesi circa 200 mila mezzi

Si preannuncia un sabato da bollino rosso sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia, con un’affluenza stimata di circa 200 mila mezzi. A incrementare le presenze, oltre alle prime partenze per le vacanze, ci saranno anche due eventi di richiamo: l’attesissimo show delle Frecce Tricolori a Jesolo e il concerto di Ultimo a Lignano Sabbiadoro.

Il bel tempo previsto per il fine settimana e la concomitanza di questi eventi porteranno a un notevole aumento dei transiti, in particolare sulla A4. Autostrade Alto Adriatico, in risposta a questi flussi eccezionali, ha deciso di rafforzare il proprio organico su strada, introducendo anche dei piazzalisti per ottimizzare l’incanalamento delle auto ai caselli in incremento rispetto allo scorso anno.

Basandosi sugli indicatori e i dati storici, si stima che il 28 giugno potrebbero transitare oltre 194 mila veicoli sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Il traffico sarà particolarmente intenso, con possibili code e rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste sia al mattino che al pomeriggio, soprattutto in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Per domenica 29 giugno, pur essendo una giornata da bollino giallo, si prevedono comunque transiti superiori alle 169 mila unità. Il traffico rimarrà sostenuto sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli che conducono al mare.