Sabato di sangue sulle strade del Friuli, morti due motociclisti

Duplice tragedia sulle strade del Friuli. Ieri pomeriggio, due motociclisti hanno perso la vita in due distinti incidenti.

Il primo è avvenuto lungo la strada regionale 463, tra San Daniele e Majano. Giovanni Manucci, 56 anni di San Vito al Tagliamento, stava andando verso San Daniele sulla sua moto quando, mentre superava un suv, è finito contro una Fiat Punto, con a bordo marito e moglie, che proveniva dal senso opposto. Nell’impatto, la moto è carambolata proprio addosso al suv, che ha preso fuoco a causa del carburante perso dalla motocicletta. Per Manucci non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente dell’utilitaria è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

Il secondo sinistro si è verificato poco dopo, attorno alle 18, in Comune di Ovaro. A perdere la vita è stato Enea De Campo, 55 anni di Lauco, caduto mentre viaggiava in sella alla propria motocicletta sulla strada regionale 355. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail. Poi è rovinato sull’asfalto ed è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva in quel momento. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.