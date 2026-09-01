Sabato torna la Cronoscalata del Pura

Dopo qualche anno di assenza, torna ad Ampezzo la cronoscalata del Passo Pura. Sabato 5 settembre alle 9 e 9.15 il via alla quindicesima edizione della manifestazione, nella duplice forma di gara competitiva e di marcia montanara open. Dalla piazza i partecipanti attraverseranno il paese fino ad arrivare alla base della montagna, per iniziare a salire lungo uno storico e affascinante sentiero che porta in quota, prima verso il panoramico affaccio su tutta la val Tagliamento e poi verso l’arrivo posizionato vicino al Rifugio Tita Piaz. Il percorso, adatto a tutti e principalmente nel bosco, ha uno sviluppo di 7 km e un dislivello positivo di 860 metri. La gara prevede anche l’assegnazione del primo Trofeo Tinisa alle migliori somme di tempi, maschile e femminile, tra coloro che avranno partecipato sia alla cronoscalata che alla Marcia delle Sorgenti dello scorso giugno.