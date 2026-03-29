Sacca dei Moreri a Grado: il Tar conferma il ‘no’ all’ipermercato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sacca dei Moreri a Grado, la variante al Piano regolatore con cui il Comune ha ridotto le volumetrie realizzabili nelle proprietà de La Sacca srl e negato la possibilità di realizzarvi un ipermercato è corretta. Lo ha confermato il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso della società contro la decisione presa dal Consiglio comunale tra il 2021 e il 2022.

La questione riguarda l’area di 56mila metri quadri in Sacca dei Moreri ceduta nel 2008 a titolo gratuito dal Comune alla società per la bonifica di alcune zone paludose. L’accordo prevedeva, tra l’altro, una capacità edificatoria dell’area pari a 158mila metri cubi e l’impegno del Comune a non ridurre per 10 anni tale cubatura. Scaduto l’impegno decennale, nel 2020 l’Amministrazione adottò la variante che prevede una riduzione della volumetria a 84mila metri cubi.

A quel punto, la società chiese al Comune di ripristinare la volumetria originaria o, in via subordinata, di poter realizzare un esercizio commerciale di media struttura maggiore, tra i 401 e i 1.500 metri quadri, con parcheggi. La richiesta non fu accolta dal Comune. Da qui il ricorso de La Sacca srl, respinto dal giudice amministrativo.

“La società – commenta il sindaco di Grado, Giuseppe Corbatto – ha presentato un’ulteriore proposta, nella quale gli esercizi commerciali si manterranno nei limiti stabiliti dalla Regione. La questione presto sarà presa in esame dal Consiglio comunale”.