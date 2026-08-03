Sacile, prima pietra per nuovo distaccamento volontario VVFF

Un progetto avviato nel 2011, frenato prima dai vincoli del patto di stabilità e poi dall’aumento dei costi del comparto delle costruzioni, e che ora entra nella fase esecutiva. E’ stata infatti posata la prima pietra del nuovo Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Sacile, che dal 2001 può contare su quasi cinquanta uomini, dei quali una trentina operativi, impegnati quotidianamente nell’attività di soccorso a copertura di un vasto territorio che comprende anche i Comuni di Fontanafredda, Brugnera e Caneva e la rilevante area industriale del mobile.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, il prefetto e il questore di Pordenone Michele Lastella e Graziella Colasanto e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone Giorgio Basile.

Int. Pierpaolo Roberti

Ass. Autonomie locali Fvg