Saciletto, commemorati i partigiani fucilati nel 1945

“Quando difendiamo un diritto, accogliamo chi soffre e rifiutiamo la logica della sopraffazione, onoriamo i partigiani di Saciletto”. Con queste parole, oggi, a Ruda, il sindaco Franco Lenarduzzi ha commemorato i partigiani dell’Intendenza Montes e dei Gap fucilati dalle milizie fasciste nel febbraio del 1945.

Alla cerimonia hanno partecipato Dino Spanghero, componente della segreteria nazionale Anpi, i consiglieri regionali Martines, Celotti, Pozzo e Moretti e Andrea Di Lenardo della Segreteria nazionale di Possibile.