Sagra degli asparagi, l’oro bianco di Tavagnacco conquista tutti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ come un amuleto. L’oro bianco di Tavagnacco attrae intorno a sé, di anno in anno, estimatori, clienti e conseguenti incassi.

Dietro alla Sagra degli asparagi non c’è, però, solamente l’interesse per il germoglio di una pianta preziosa e salutare, quanto, soprattutto, il lavoro incessante di una Pro loco che continua a crescere ininterrottamente di edizione in edizione, da 87 anni: cresce il numero dei suoi volontari, ora 360, ma aumentano anche i quintali di asparagi venduti tra i tavoli del parco comunale di via Tolmezzo, circa 38 quintali. Il segreto? L’organizzazione e la sperimentazione.

La sagra, una delle più longeve della regione, lo scorso anno ha raggiunto le 45 mila presenze e quest’anno punta a toccare quota 50mila.

Una tradizione che si rinnova con un’esplosione di gusti e di ricette. Quest’anno tra le nuove proposte c’è anche il gin all’asparago bianco. E il prossimo anno l’innovazione porterà le chefs a creare una nuova proposta: la marmellata al gusto di pianta orticola.

La Sagra proseguirà anche dall’1 al 3 maggio e dal 10 all’11 maggio.