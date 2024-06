Sagre in FVG: Attimis festeggia i 54 anni, Bueriis i 50

Estate, tempo di sagre. Giorni in cui le comunità si attivano per dare lustro alle peculiarità di borghi e paesi. In questo fine giugno sono stati inaugurati due appuntamenti attesissimi nella nostra regione: Bueriis festeggia i 50 anni della sagra della rana fritta, croz in friulano, una delle più importanti della pedemontana. Quella che propone uno dei più antichi piatti della tradizione culinaria del luogo, si svolgerà in tre week end: l’ultimo di giugno e i primi due di luglio a Magnano in Riviera. Ieri la serata di gala organizzata dalla Pro Loco guidata da Roberto Gerussi, con tanto di spettacolo audiovisivo e una mostra fotografica che ripercorre in immagini 50 anni di storia della Fieste, con tanto di particolari ‘chicche’ come quella della visita a Bueriis nel 1988 del presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo, appena insediato alla guida del club.

Ad Attimis è stata inaugurata ieri l’edizione numero 54 della sagra delle fragole, in agenda nell’ultimo week end di giugno e nel primo di luglio. La sagra è anche occasione di divertimento e cultura e a questo proposito ecco la proposta di un nuovo campionato europeo di fisarmonica diatonica, organetto e fisarmonica in un concorso musicale che si ripete da quasi quarant’anni.

Il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin , presente ad entrambi gli eventi, ha elogiato il senso di comunità, il coinvolgimento e la partecipazione che caratterizzano queste manifestazioni. “Per una piccola comunità si tratta di occasioni preziose per valorizzare i talenti di ciascuno, un collante necessario per affrontare le sfide di una società sempre più complessa. La presenza di tanti giovani nell’organizzazione”, ha sottolineato Bordin, “è davvero un bel segnale per il futuro,

nonché l'ulteriore conferma del radicamento popolare e del senso di appartenenza della popolazione".