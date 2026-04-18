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Sala consigliare di Buja intitolata alla memoria di Zamberletti

Riccardi: "Figura che ha saputo compiere scelte difficili"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un segno tangibile di riconoscenza. E’ quello tributato dal Comune di Buja a Giuseppe Zamberletti, a cui è stato intitolato nel corso di una cerimonia la rinnovata sala consigliare. Figura fondamentale per la ricostruzione post-terremoto e padre della moderna Protezione Civile, realtà nata proprio da quel dramma, Zamberletti è rimasto nel cuore dei friulani anche a cinquant’anni di distanza dal sisma del 1976. “E’ il modo migliore per celebrare un uomo che ha saputo compiere scelte difficili, le quali hanno plasmato il destino della nostra terra e delle sue comunità” ha commentato l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi intervenuto a Buja nel corso dell’evento. “È grazie alle decisioni assunte da Zamberletti subito dopo il terremoto – ha proseguito Riccardi – se oggi, a cinquant’anni di distanza da quando l’Orcolat ha colpito la nostra comunità, possiamo raccontare la storia di un Friuli non solo ricostruito ma divenuto un modello apprezzato in tutto il mondo”. La sala consigliare è stata ristrutturata dal

Comune grazie a un contributo regionale di 200mila euro. Presenti alla cerimonia, suggellata con la scopertura della targa dedicata alla memoria di Zamberletti, anche il sindaco di Buja, Silvia Maria Pezzetta ed il rappresentante della Comunità collinare del Friuli Marco Chiapolino.

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