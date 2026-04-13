Salame friulano ritirato per Listeria: allerta del Ministero

Un insaccato friulano è stato richiamato dal mercato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può risultare particolarmente pericoloso per anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse, con sintomi che vanno da disturbi gastrointestinali fino a forme più gravi. Il provvedimento riguarda un salame nostrano da circa 800 grammi del lotto L6CCTD, prodotto il 4 marzo da “La Vecje Salumerie snc” di Rivignano Teor. Il richiamo è stato disposto dopo un riscontro microbiologico effettuato nell’ambito dei controlli ufficiali.

Il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a restituirlo al punto vendita o al fornitore per il ritiro. Al momento non risultano coinvolte altre partite.