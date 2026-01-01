  • Aiello del Friuli
giovedì 1 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scoppio ritardato, promessa del ciclismo perde una mano
Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: “Siamo fiduciosi”
Fine anno a Udine, sequestrati 513 botti
In aumento le nascite al Santa Maria della Misericordia nel 2025
A Grado il tuffo di San Silvestro sfida freddo e bassa...
Intrappolato nel lago ghiacciato, salvato piccolo Bambi a Cave
Folla nelle piazze del Fvg per festeggiare il Capodanno
Dal futuro della Rizzani de Eccher il destino di Cattinara
Capodanno a Udine, in piazza 7 mila persone
Incendio nella notte al carcere di Udine: due detenuti intossicati
Cronaca
La spesa media per le famiglie sarà di 303 euro

Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: “Siamo fiduciosi”

A Pordenone il primo giorno di saldi parcheggi in struttura gratuiti
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

L'avvio dei saldi intanto viene salutato a Pordenone con la decisione dell'amministrazione comunale di rendere gratuita sabato 3 gennaio la sosta per tutto il giorno degli stalli in struttura, ad esclusione dei park "Verdi" e "Dante", entrambi equiparati a parcheggi su strada.

L’avvio dei saldi intanto viene salutato a Pordenone con la decisione dell’amministrazione comunale di rendere gratuita sabato 3 gennaio la sosta per tutto il giorno degli stalli in struttura, ad esclusione dei park “Verdi” e “Dante”, entrambi equiparati a parcheggi su strada.

