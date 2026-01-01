Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: “Siamo fiduciosi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione dei saldi sabato 3 gennaio, data scelta quasi da tutta Italia, con conclusione prevista per il 31 marzo prossimo. L’ufficializzazione porta con sé anche grande fiducia da parte degli addetti ai lavori. «Questo consolidato appuntamento invernale – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon – è volano per il settore e opportunità per i clienti. Si tratta inoltre di un momento molto sentito anche sotto il profilo turistico». L’auspicio è quello di proseguire nel trend positivo fatto registrare dal periodo natalizio. “Dopo un autunno segnato da qualche difficoltà – evidenzia Tollon – nei giorni delle feste, il commercio ha dato segnali di vitalità, pure con l’aiuto dei turisti, in particolare austriaci. Secondo le stime nazionali, la spesa media per le famiglie sarà di 303 euro».

L’avvio dei saldi intanto viene salutato a Pordenone con la decisione dell’amministrazione comunale di rendere gratuita sabato 3 gennaio la sosta per tutto il giorno degli stalli in struttura, ad esclusione dei park “Verdi” e “Dante”, entrambi equiparati a parcheggi su strada.