Sale sul tetto per riparare l’antenna e cade: grave un 72enne

E’ salito sul tetto della sua casa per riparare l’antenna ma, per cause in corso di accertamento, è precipitato a terra da un’altezza di tre metri. Sono gravi le condizioni del 72enne Antonio Toffoli, che risiede al civico 16 di strada Bandida nel quartiere satellite di Villadolt di Fontanafredda.

L’anziano, oggi pomeriggio, aveva deciso proprio di salire sul tetto della casa per sistemare l’antenna della televisione. La moglie era rimasta all’interno dell’abitazione e lui ha preso una scala ed è uscito in giardino. Alle 15.40, quando ormai sembrava che il lavoro fosse terminato, è precipitato. Un volo di tre metri, il cui tonfo è stato udito da alcuni vicini di casa che, poco dopo, hanno sentito i lamenti di Toffoli.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pordenone con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il 72enne, seppure cosciente, lamentava forti dolori. Ha riportato un trauma cranico e facciale oltre alla frattura di una gamba e di un braccio. Dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenuti i carabinieri di Fontanafredda.