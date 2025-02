Salgono a 27 gli allontanamenti nelle zone rosse di Trieste

Sono sette le persone allontanate nell’ultima settimana dalle tre zone rosse istituite a Trieste. Lo rende noto la prefettura del comune giuliano la quale conferma che sono state controllate un totale di 726 persone. Nel dettaglio: una persona è stata allontanata perché segnalata per reati contro la persona, quattro perché segnalate per reati contro il patrimonio, una perché segnalata per reati in materia di sostanze stupefacenti e una persona per altri reati. Nel corso della Prima settimana erano stati allontanati 20 soggetti.