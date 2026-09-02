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Cronaca
Stefano Iuri aveva 66 anni

“Salta” lo stop, ciclista travolto e ucciso da un furgone

Il sinistro all'altezza della frazione di Sanguarzo, nel territorio comunale di Cividale
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Drammatico incidente, questa mattina, lungo la strada statale 54, all’altezza della frazione di Sanguarzo, nel territorio comunale di Cividale del Friuli. A perdere la vita un ciclista udinese, Stefano Iuri, di 66 anni.

La vittima si trovava a bordo della sua due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe immesso la bicicletta sulla carreggiata principale senza arrestare la marcia allo stop. In quel momento sopraggiungeva un furgone, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto, rivelatosi purtroppo fatale.

Immediato l’allarme lanciato dai passanti e dallo stesso guidatore del mezzo commerciale, rimasto sotto shock per l’accaduto. Sul luogo del sinistro si sono tempestivamente portati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma per il 66enne udinese non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nello scontro sono risultati troppo gravi e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi di rito volti a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri delle Stazioni di Cividale del Friuli e San Pietro al Natisone. Il traffico lungo l’arteria stradale ha subito forti rallentamenti ed è stato temporaneamente deviato per consentire gli accertamenti e la rimozione dei veicoli coinvolti.

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