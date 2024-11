Salute, 42 regioni d’Europa a confronto a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un confronto aperto tra 42 regioni di una trentina di Paesi sul tema della sanità è al centro del 29esimo incontro annuale del network delle Regioni per la salute, ospitato da Trieste. “Migliorare il benessere della comunità”, il titolo della tre giorni organizzata per creare sinergie di interventi per funzionari della sanità pubblica, rappresentanti politici e portatori di interesse. Durante le giornate dedicate ai lavori, verranno trattate le sfide affrontate dalle Regioni in materia di strategie per la salute pubblica, in base alle esigenze territoriali e di governance sanitaria.

“Un evento straordinario – dice il presidente della III Commissione consiliare competente in materia di Salute, Carlo Bolzonello – soprattutto per chi lavora nel campo della prevenzione: ospitare la rete delle Regioni è un onore. La nostra regione costituisce un elemento di grande attrazione sui temi della sanità e il dibattito di oggi su come accompagneremo le nostre comunità verso un migliore sviluppo del sistema di tutela, costituito non soltanto dall’ospedale ma anche dai servizi sul territorio, rappresenta elemento di fondamentale interesse e importanza”.

Per l’ex presidente dell’Istituto superiore della sanità e attuale direttore dell’Accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance sanitarie dell’Asufc, il professor Silvio Brusaferro, “le Regioni sono il luogo dove si costruiscono reti di salute e sistemi sociali che la promuovono. Vivere in Europa significa condividere elementi simili che ci permettono il confronto e lo scambio delle migliori pratiche, imparando gli uni dagli altri”.