Saluti romani alla festa del neo-sindaco di Tolmezzo. assolti perché il fatto non sussiste

Non erano saluti fascisti i gesti fatti durante la festa per l’elezione di Roberto Vicentini a sindaco di Tolmezzo il 13 giugno 2022. Il giudice Camilla del Torre del Tribunale di Udine ha assolto con la formula ‘il fatto non sussiste’ i tre tolmezzini di 46, 48 e 57 anni accusati del gesto.

Il caso era partito da alcuni filmati dei festeggiamenti in piazza per la vittoria elettorale, nei quali tre persone erano state riprese fuori dal Caffé Manzoni con il braccio alzato mentre cantavano l’inno di Mameli. Si scatenarono le polemiche e il consigliere regionale di Open FVG Furio Honsell depositò l’esposto in Procura a Udine.

I tre tolmezzini furono raggiunti da tre decreti penali di condanna, ai quali si opposero. Il Gip di Udine, allora, dispose il rinvio a giudizio. Ieri mattina la sentenza di assoluzione.