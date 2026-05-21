Salva studentessa e viene investita, prof in ospedale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’insegnante di sostegno dello Stringher di Udine è stata investita questa mattina davanti il suo istituto di viale Monsignor Giuseppe Nogara, da tempo considerata una delle arterie più critiche della città per la sicurezza degli attraversamenti scolastici. Erano le 8 quando la docente, di circa 50 anni, è stata centrata sulle strisce pedonali da un’auto guidata da un ventenne.

Prima dell’impatto, però, la donna è riuscita a spingere e salvare anche una studentessa che la affiancava.

L’insegnante ha subito diversi danni al volto, perdendo anche alcuni denti. Fortunatamente, però, non ha subito lesioni interne.

Gli agenti della Polizia locale hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica.

La velocità dei mezzi in transito lungo il Viale è un problema da anni irrisolto.

L’istituto ospita, inoltre, un centinaio di studenti con disabilità lievi e gravi.