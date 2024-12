Tenta di raggiungere il cane caduto in un dirupo, salvato cacciatore rimasto a sua volta bloccato

Intervento complesso questa mattina nei pressi di Val di Lama, nel comune di Budoia, per soccorrere un cacciatore e il suo cane. L’animale era scivolato ieri in un dirupo inseguendo della selvaggina. Questa mattina, il proprietario è tornato sul posto per recuperare l’animale a circa 1200 metri di quota. Era in compagnia di un amico, ma nel tentativo di avvicinarsi al suo fido, è rimasto a sua volta intrappolato su un terreno impervio.

Dopo l’allarme lanciato ai vigili del fuoco, sul posto è stata inviata una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale, che si trovava già in zona per un addestramento. Dopo circa un’ora di cammino su terreno innevato, i soccorritori hanno raggiunto sia il cacciatore che il cane, riportando entrambi in sicurezza e poi a valle.