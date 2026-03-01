Salvati tre escursionisti bloccati sopra Venzone

Tre escursionisti bloccati sopra Portis sul sentiero 728a a quota 1300 metri circa sono stati salvati nella serata di ieri da un elicottero dell’Aiut Alpin di Bolzano. Il mezzo è stato l’unico che è riuscito a decollare e a raggiungere la zona delle Prealpi Giulie sopra le nuvole che formavano una fitta copertura, motivo per cui gli elicotteri regionali non si sono potuti levare in volo.

I tre escursionisti, due donne e un uomo, avevano superato il Bivacco Cjasute di Coi e stavano procedendo in salita per raggiungere un altro bivacco. Nell’incedere avevano incontrato neve sempre più profonda, perdendo la traccia di sentiero. Si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Stanno tutti bene.