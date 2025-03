Salvato a Premariacco uomo travolto dall’acqua mentre attraversa i guadi sul Malina

Alle 14.10 di oggi la sala operativa del comando di Udine è stata allertata dopo che un uomo, mentre tentava di attraversare il guado sbarrato del torrente Malina in località Casali Malina nel Comune di Premariacco, è caduto in acqua ed è stato travolto dalla corrente. L’acqua ha iniziato a portarlo a valle verso un rullo (un vortice d’acqua con corrente particolarmente forte che blocca oggetti e persone trascinandoli verso il fondo del corso d’acqua con rischio di annegamento). Immediatamente sono state inviate sul posto le squadre del distaccamento di Cividale, la squadra Sfa(Speleo Alpino Fluviale), l’autoscala e il funzionario di guardia dalla sede centrale del comando friulano; contestualmente è stato allertato l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, che si trovava in volo all’altezza di Verona per un altro intervento di soccorso, e l’elicottero del soccorso sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale hanno raggiunto l’uomo portandolo al sicuro sulla sponda del torrente, mentre stava arrivando l’elisoccorso regionale con a bordo un tecnico del soccorso alpino che ha provveduto a imbragare l’infortunato e tramite verricello lo ha issato a bordo del velivolo poi atterrato in un campo vicino dove il personale sanitario ha curato e stabilizzato l’uomo, che presentava delle lesioni agli arti inferiori, per poi decollare nuovamente in direzione dell’ospedale.

I vigili del fuoco sottolineano che i guadi chiusi con apposita segnaletica, anche se all’apparenza innocui, possono essere estremamente pericolosi sia per chi tenta di superarli che per quanti devono poi intervenire per soccorrere chi ignora le segnalazioni di chiusura.