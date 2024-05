Salvato cane trascinato dall’Isonzo

Salvato un cane al limite delle proprie forze dopo essere caduto nelle acque dell’Isonzo.L’amico a quattro zampe, non riuscendo più a guadagnare la riva, è stato raggiunto e tratto in zalvo dai vigili del fuoco di Gorizia. L’intervento è avvenuto alle 9.20. Fondamentale l’allarme lanciato dal suo padrone. Constatato che, a piedi, non era possibile raggiungere in sicurezza il cane, i pompieri hanno richiesto alla propria sede l’intervento di un battello pneumatico con il quale hanno poi raggiunto e recuperato l’animale per consegnarlo stanco e infreddolito ma in buone condizioni di salute al suo padrone.