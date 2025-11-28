Salvato capriolo incastrato tra le grate di una recinzione

Un capriolo è stato salvato a Muggia dopo essere rimasto incastrato in una recinzione metallica in località San Floriano Ligon. L’animale era bloccato tra due sbarre, con le zampe posteriori impigliate nella rete sottostante.

A intervenire nel pomeriggio di ieri è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia, che ha operato con particolare attenzione per evitare che l’ungulato si ferisse nel tentativo di liberarsi. I soccorritori hanno coperto il capo dell’animale per tranquillizzarlo, quindi hanno tagliato la rete e utilizzato un divaricatore per allargare le sbarre del recinto.

Una volta liberato, il capriolo è stato osservato per alcuni istanti insieme a un’associazione specializzata nel recupero della fauna selvatica. Non avendo riportato ferite visibili, è stato rilasciato sul posto e si è allontanato rapidamente verso il bosco.