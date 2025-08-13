Salvato capriolo trovato incastrato in un’inferriata

Un capriolo è stato salvato questa mattina ad Aviano dopo essere rimasto incastrato in un’inferriata. L’intervento dei Vigili del del Fuoco, avvenuto intorno alle 7:30 in via Pedemontana Centrale, ha permesso di liberare l’animale che è poi corso via libero nei campi, nel suo ambiente naturale.

La squadra della sede centrale del comando di Pordenone, giunta sul posto, ha trovato l’ungulato bloccato nella recinzione, con le zampe anteriori e posteriori su lati opposti dell’inferriata. Per liberarlo, i soccorritori hanno utilizzato un divaricatore, uno strumento specifico per allargare le sbarre della recinzione.