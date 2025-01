Salvato micio incastrato nel vano motore di un’automobile

E’ stato liberato questa mattina – non senza difficoltà – un gattino rimasto bloccato all’interno del vano motore di un’autovettura. Il recupero del micio è avvenuto in via della Roggia, a Sequals e ha visto all’opera i Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo. Fondamentale è stata la prontezza del conducente, che si è accorto della presenza del felino nonostante l’auto fosse accesa e in moto. Per liberare l’animale, i pompieri hanno sollevato il mezzo rimuovendo alcune parti plastiche. Una volta acciuffato, il micio è stato poi affidato alle cure del personale dell’emergenza veterinaria.