martedì 18 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Salvato surfista aggrappato ad una boa a Sistiana
Installa un gps sotto la sella della bici e pedina una...
Scuolabus nel fosso dopo un incidente, a bordo 14 ragazzini
Danni da maltempo anche nei Colli Orientali del Friuli
Maltempo: Fedriga-Riccardi, pronti e sostenere cittadini e imprese
Intesa Sanpaolo spinge la crescita delle PMI con un modello di...
CNA FVG rilancia il progetto Nord Est: formazione, alleanze e visione...
«Occorre completare la ricognizione dei danni, cordoglio e profonda tristezza»
CiviBank a sostegno delle zone colpite dal maltempo
Isontino ferito dal maltempo: una rete di soccorsi per rialzarsi insieme
Salvato surfista aggrappato ad una boa a Sistiana

Ventenne in difficoltà soccorso al tramonto
Nel tardo pomeriggio un giovane surfista in difficoltà è stato salvato nelle acque davanti al porto di Sistiana, dopo una segnalazione giunta al NUE 112.

La Sala Operativa ha inviato la motovedetta della Guardia Costiera di Trieste che, nonostante la scarsa visibilità dovuta al tramonto, ha individuato il ragazzo aggrappato a una boa delle falesie di Duino. Il surfista, italiano e poco più che ventenne, è apparso subito in buone condizioni, senza segni di ipotermia. Una volta messo in salvo e riportato al porto, l’equipaggio ha recuperato anche la tavola, evitando così possibili pericoli per la navigazione.

