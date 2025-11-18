Salvato surfista aggrappato ad una boa a Sistiana

Nel tardo pomeriggio un giovane surfista in difficoltà è stato salvato nelle acque davanti al porto di Sistiana, dopo una segnalazione giunta al NUE 112.

La Sala Operativa ha inviato la motovedetta della Guardia Costiera di Trieste che, nonostante la scarsa visibilità dovuta al tramonto, ha individuato il ragazzo aggrappato a una boa delle falesie di Duino. Il surfista, italiano e poco più che ventenne, è apparso subito in buone condizioni, senza segni di ipotermia. Una volta messo in salvo e riportato al porto, l’equipaggio ha recuperato anche la tavola, evitando così possibili pericoli per la navigazione.