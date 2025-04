Salvato un cucciolo di muflone caduto in una forra

Un cucciolo di muflone precipitato in un dirupo è stato salvato nel Maniaghese grazie ad una operazione di soccorso condotta dai Vigili del fuoco, dal personale del Centro di Recupero Fauna Selvatica di Udine e dagli agenti del Corpo Forestale Regionale. L’allarme è scattato questa mattina, quando l’ungulato è stato notato in difficoltà nella suggestiva forra del Bus del Colvera, in cui era caduto.

I Vigili del fuoco di Maniago, con attrezzature specifiche, sono riusciti a raggiungere l’animale e a metterlo in sicurezza trasportandolo fino al piano stradale. Qui, il cucciolo di muflone è stato affidato alle cure esperte del personale del Centro faunistico che, dopo i necessari controlli e le eventuali cure del caso, provvederà a rimetterlo in libertà in una zona idonea.