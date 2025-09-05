Salvini a Udine, sul tappeto i fondi per l’accoglienza e Italia-Israele

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La visita di Salvini a Udine per l’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega in via Aquileia è stata l’occasione per parlare anche della questione dei fondi per garantire l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sui quali la politica regionale teme cali la scure del Governo. Già nei giorni scorsi, il sindaco di Udine aveva lanciato l’allarme su questo tema: all’appello mancano tre milioni di euro. Peggio va a Gorizia, dove il sindaco Rodolfo Ziberna ha calcolato un taglio prossimo ai 4 milioni. Oggi in città è arrivato anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza “per incontrare l’amico Matteo e parlare dei 22 milioni che avanziamo dallo Stato per i minori stranieri”. Su questo fronte, Salvini ha assicurato che ne parlerà con il ministro Piantedosi.

Proprio su questo tema, Ziberna ha chiamato invitato a Gorizia il 19 settembre i sindaci dei Comuni capoluogo, di Cividale e di Monfalcone. “Ci confronteremo – dice il primo cittadino – su una questione delicatissima con i territori di confine maggiormente colpiti dal fenomeno. Pure Udine ha dato il suo assenso: il sindaco De Toni interverrà in collegamento video”.

Durante il discorso per l’inaugurazione, Salvini ha toccato anche il tema della partita Italia-Israele.