Salvini: “Nodo di Udine, in arrivo commissario dedicato e 51 milioni di euro”

Sono in arrivo un commissario dedicato e altri 51 milioni di euro per accelerare gli interventi sul nodo ferroviario di Udine. Lo ha annunciato stamani il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, in città per l’inaugurazione della nuova sede della Lega in via Aquileia.

In tema di infrastrutture il vicepremier è intervenuto anche sulla sicurezza della Statale 13 Pontebbana e sulla possibilità di un suo raddoppio.

Infine, per quanto riguarda il Porto di Trieste, Salvini ha assicurato che il nuovo presidente sarà scelto nei prossimi giorni.