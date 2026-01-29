SamuExpo, in Fiera la biennale della metalmeccanica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Fiera di Pordenone si prepara a tornare protagonista sulla scena industriale internazionale con SamuExpo, la biennale dedicata alla metalmeccanica, alla plastica e alla subfornitura, in programma dal 5 al 7 febbraio.
I numeri dell’edizione 2026 raccontano una crescita costante: 540 aziende espositrici, 845 marchi rappresentati e una significativa presenza estera, pari a circa il 16 per cento del totale. L’obiettivo è superare i 17mila visitatori, con un pubblico sempre più internazionale.
Un’occasione per le aziende del settore, come la LeanProducts di Pordenone che oggi ha ospitato la conferenza stampa di SamuExpo.