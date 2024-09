San Canzian oasi per chi gioca a cricket, ma nel 2025 il campo non esisterà più

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha rappresentato una vera e propria oasi per decine di appassionati di cricket, impossibilitati a trovare altrimenti un luogo in cui poter giocare in zona. Parliamo del campo di calcio di Begliano, frazione di San Canzian d’Isonzo: in estate infatti l’amministrazione comunale ha messo a disposizione l’area affinché gruppi di giocatori, quasi tutti di origine bengalese, potessero dedicarsi alla loro passione sportiva disputando anche un torneo.

Il prossimo anno però il campo da calcio di Begliano non esisterà più. Con la chiusura del rettangolo verde di Begliano la prossima estate dove potranno dunque andare a giocare i sempre più numerosi appassionati di cricket della Sinistra Isonzo, dato che a Monfalcone l’assessore Cisint ha detto chiaramente che non ci sono spazi per realizzare un campo dedicato a questa disciplina? Il consigliere regionale Enrico Bullian lancia una proposta proprio alla neo europarlamentare per trovare una soluzione.