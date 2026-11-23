L’Ufficio scolastico regionale ha avviato oggi la procedura d’urgenza per affidare a un reggente la guida dell’Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli. L’incarico, legato all’assenza temporanea della dirigente titolare, durerà fino al 18 gennaio 2027. Le disponibilità vanno presentate entro il 25 novembre. Se necessario, l’incarico sarà assegnato d’ufficio.

L’avviso arriva dopo lo sciopero del 10 novembre, indetto per le criticità organizzative e relazionali segnalate dal personale. Secondo i sindacati, ha aderito l’80% di docenti e personale Ata. Le famiglie hanno raccolto oltre 2.400 firme nei quattro Comuni serviti dall’istituto, San Daniele, Dignano, Ragogna e Rive d’Arcano.

Le cinque sigle sindacali e la presidente del Consiglio d’istituto, Martina Tissino, accolgono la reggenza come una prima risposta e chiedono una soluzione stabile prima di gennaio. “Le famiglie chiedono certezze per l’intero anno scolastico”, dice Tissino.