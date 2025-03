San Daniele, incontro a difesa del Tagliamento

La cultura friulana si è data appuntamento a San Daniele nella Giornata mondiale dell’acqua per difendere il Tagliamento. Non è stata scelta a caso la data dell’incontro, organizzato dal Patto per l’Autonomia, che si è tenuto oggi sotto la loggia della Biblioteca Guarneriana. Qui tanti esponenti della cultura friulana hanno parlato o si sono esibiti proprio per sostenere la tutela del re dei fiumi alpini.

Sotto la loggia gli scrittori Tullio Avoledo, Angelo Floramo e Paolo Patui, i poeti Lussia di Uanis e Stiefin Morat, l’attrice Aida Talliente e tanti musicisti, dal Lino Straulino e Stefano Montello a dj Tubet e Manuel Stefanutti, da Franco Giordani alla cantautrice e premio Ciampi Nicole Coceancig.

Durante l’incontro è stata rilanciata la proposta di dare personalità giuridica al Tagliamento.

La proposta sarà ufficializzata nei prossimi mesi.