San Giovanni al Natisone, auto cappotta nella notte: grave 24enne di Manzano

Incidente nella notte a San Giovanni al Natisone, dove un’auto è uscita di strada cappottandosi lungo in via Nazionale. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 24 anni, residente a Manzano, rimasto ferito in modo serio.

L’allarme è scattato alle 4.11 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine, il personale sanitario del Sores e i Carabinieri. Il conducente, che al momento dei soccorsi si muoveva ma risultava poco collaborativo, è stato estratto dal veicolo e affidato alle cure del 118.

Trasportato in ambulanza all’ospedale, il giovane ha riportato fratture multiple e varie contusioni. Le cause della fuoriuscita autonoma sono al vaglio dei militari dell’Arma.