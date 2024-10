San Pier d’Isonzo in lutto, è improvvisamente mancato il sindaco Bignolin

E’ mancato nella notte per un improvviso malore il sindaco di San Pier d’Isonzo Claudio Bignolin. Aveva 69 anni. La notizia, subito diffusasi in paese, ha sbigottito l’intera comunità. “La giunta e i consiglieri comunali, sconvolti e increduli – si legge in una nota del Comune – si uniscono al dolore della famiglia per l’immane perdita. L’amministrazione comunale e tutta la comunità si stringono attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore”. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali, giorno in cui sarà proclamato il lutto cittadino. Vicinanza alla famiglia di Bignolin è stata espressa anche dai consiglieri regionali della Sinistra Isonzo Diego Moretti del Pd ed Enrico Bullian del Patto per l’Autonomia.