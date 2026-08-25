San Valentino, il Comune “silenzia” la musica dopo le 23.30

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Musica spenta entro le 23.30, stop ai dj set dopo i live, sound-check limitati a una sola giornata con finestre di silenzio garantite e la ricerca di nuove location per decongestionare la zona. È questo il pacchetto di misure scaturito dal vertice tra l’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi di Pordenone, Alberto Parigi, i rappresentanti del Comitato residenti di San Valentino e i promoter dei principali concerti estivi. Un’intesa che ridisegna la gestione degli spettacoli al parco cittadino già a partire dalla programmazione di settembre.

L’amministrazione comunale punta così a mediare tra la vivacità culturale della città e la quiete pubblica. “Ho voluto al tavolo residenti e promoter per trovare punti di incontro reali – ha dichiarato Parigi –. Pordenone non tornerà indietro agli anni di “Pordenoia”, tanto più che ci avviciniamo al 2027. Gli eventi e i concerti rappresentano un volano di attrattività, aggregazione e ricadute economiche per le strutture ricettive. Vogliamo confermare tutto questo cercando di venire incontro alle legittime richieste di chi abita nella zona degli spettacoli”.

Per alleggerire il calendario del Parco San Valentino senza rinunciare ai grandi eventi, il Comune ha avviato lo studio di sedi alternative, con l’attenzione rivolta in particolare al Parco IV Novembre e all’area della Fiera. Un percorso che, tuttavia, presenta diverse complessità tecniche e logistiche.