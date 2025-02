San valentino, al Palamostre la festa per le coppie più longeve

Tutto pronto in città per i festeggiamenti di San Valentino. L’appuntamento per gli udinesi sarà doppio. Il primo si terrà l’8 febbraio, a una settimana esatta dalla festa degli innamorati, quando il Comune di Udine replicherà l’appuntamento dedicato alle coppie d’oro della città.

Sabato 8 febbraio il Teatro Palamostre di Udine infatti ospiterà come l’anno passato una cerimonia speciale, “Una vita insieme”, dedicata a circa 150 coppie che avranno raggiunto traguardi importanti di vita coniugale come le nozze d’oro, di diamante e di titanio.

L’evento vedrà la partecipazione di coppie, familiari e amici, creando un’atmosfera di grande emozione e festa. La cerimonia, in onda in diretta su Telefriuli, prenderà il via alle 10.30 con i saluti e l’introduzione di Alexis Sabot, la conduttrice dell’evento. Sul palco saliranno tutte le coppie invitate, pronte a condividere le loro storie di amore e complicità. Il primo momento della mattinata sarà dedicato alla presentazione delle coppie che avranno raggiunto anniversari di particolare rilevanza.

Sul palco poi saliranno il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e il vice Sindaco Alessandro Venanzi, promotore dell’evento, che rivolgeranno un caloroso saluto ai presenti. Dopo di loro prenderà la parola Fabrizio Cicero, Direttore Regionale Despar Nord del Friuli-Venezia Giulia, sponsor dell’evento.

“Una vita insieme” è un evento emozionante e significativo, un’occasione per celebrare l’amore e il valore della famiglia, unendo le generazioni in un momento di festa e condivisione” spiega il vice Sindaco Alessandro Venanzi. “Siamo felici di avere con noi anche quest’anno le coppie più longeve di Udine, alle quali è sempre bene chiedere qualche consiglio. Fra queste avremo il piacere di ospitare anche il mister Massimo Giacomini e l’ex assessore comunale Enrico D’Este”

Dopo questa prima parte ufficiale, Alexis Sabot lascerà il palco per avvicinarsi alle prime file e intervistare altre coppie che avranno raggiunto i 50 e i 60 anni di matrimonio. Durante le interviste le coppie racconteranno aneddoti e ricordi della loro lunga vita condivisa, emozionando il pubblico con storie di affetto, resilienza e complicità. Alle 11 poi inizierà lo spettacolo musicale della Rhythm and Blues Band, storico gruppo nato a Cividale 43 anni fa, che porterà sul palco una carrellata di celebri brani R&B e pop. Il concerto, diretto dal M° Andrea Martinis, animerà la sala con ritmi coinvolgenti. Per tutti gli ospiti ci sarà un omaggio dell’amministrazione: rose rosse per le signore, una stampa di un’immagine della città conservata nei nostri Musei e due ingressi gratuiti per ogni coppia a Casa Cavazzini. Anche l’I.S.I.S. B. Stringher collaborerà alla riuscita grazie all’allestimento del rinfresco.

Il giorno del Santo più amato dalle coppie poi spazio all’antica sagra tradizionale di San Valentino, in Borgo Pracchiuso, che si terrà di venerdì, con l’organizzazione del “Gruppo Storico Medievale di Borgo Pracchiuso”. La strada come di consueto verrà chiusa per l’allestimento della fiera, dove non mancheranno come sempre le bancarelle e le consuete “chiavette” degli innamorati. E’ una delle fiere storiche della città: la prima edizione fu celebrata nel 1689 ed è per questo che è nel cuore degli udinesi, che la visitano per la benedizione del pane a forma di “8” (Colaz) e delle chiavette. Una devozione che affonda le sue radici nella storia, poiché la prima chiesa dedicata al santo è del 1355, mentre nel 1574 fu fatta edificare quella più grande, grazie all’impegno della Confraternita di San Valentino.