mercoledì 1 Ottobre 2025
Cronaca

San Vito e Morsano più vicine: inaugurata la ciclabile lungo il Tagliamento

L'opera, di 12 chilometri, è costata più di mezzo milione di euro.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due comuni vicini – San Vito e Morsano al Tagliamento – che ora, grazie ad una nuova pista ciclabile, saranno ancora più comunicanti. Il tutto all’insegna della valorizzazione del parco del fiume Tagliamento, dal momento che il tracciato – di 12 chilometri – è stato concepito lungo la dorsale del fiume. Da San Vito a Mussons. Valorizzando anche le frazioni di San Paolo, Carbona e Rosa.

Una cicloturistica che, come hanno evidenziato i due sindaci, Alberto Bernava ed Elena Maiolla, offre un contributo concreto ad una mobilità più sostenibile. E che si collegherà direttamente al mare.

Un iter che era stato avviato nel 2022 dall’ex sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie, reso esecutivo dall’attuale giunta.

L’opera, finanziata da fondi regionali ex Uti, è costata più di mezzo milione di euro.

