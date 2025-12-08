Sandro Valent: professionista e appassionato di montagna

Tra le vittime di ieri a Enemonzo c’era Sandro Valent, 55 anni, stimato professionista IT. Laureato in ingegneria gestionale, di recente aveva conseguito un master in Business Administration nell’ateneo friulano. Valent lavorava come account manager alla Alfa Sistemi di Udine, dove i colleghi lo ricordano per la sua competenza e passione. Carnico di origine e udinese di adozione, Sandro amava la montagna, i boschi, la bici e il calcio carnico. Gli amici lo ricordano come persona leale e lo descrivono come una un uomo gentile, discreto e generoso.

“Amava parlare del calcio inglese e vedere le partite in tv”, ha scritto su Facebook il giornalista Bruno Tavosanis, amico di gioventù di Sandro Valent.