Sangue al bar, è ancora un giallo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giudice per le indagini preliminari deciderà entro domani se Alberto Bogaro, il ventinovenne accusato di aver accoltellato tre persone domenica sera all’esterno del Caffé Teatro di Gradisca d’Isonzo, dovrà restare in carcere o meno.

Intanto questa mattina si è svolta l’udienza di convalida del fermo del giovane: l’ipotesi di reato a suo carico è di tentato omicidio plurimo.

Bogaro non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali al termine dell’udienza hanno evidenziato come il loro assistito sia in uno stato ancora confusionale.