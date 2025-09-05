Sangue e violenza a Udine, Ciriani attiva il ministro Piantedosi

Venuti a conoscenza degli episodi di violenza e criminalità verificatisi negli ultimi giorni nella città di Udine, e preoccupati per il senso di insicurezza manifestato dai cittadini, questa mattina il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’europarlamentare Alessandro Ciriani e il deputato Emanuele Loperfido hanno sensibilizzato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la sottosegretaria Wanda Ferro affinché vengano attivate, in maniera coordinata ed efficace, tutte le istituzioni coinvolte nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di atti criminosi.

“Casi eclatanti come l’accoltellamento in mezzo alla gente nel cuore della città, il consumo di eroina tra le auto parcheggiate, i ripetuti bivacchi di irregolari nei parchi pubblici e la rissa notturna tra bande di minori stranieri non accompagnati, ospiti di una struttura di accoglienza, impongono alle istituzioni di dare una risposta rapida e quanto più possibile risolutiva delle cause dei problemi – commentano i tre esponenti di Fratelli d’Italia –. Tutti devono fare la propria parte: la Prefettura, le forze dell’ordine e anche il Comune di Udine, che deve utilizzare tutti gli strumenti già a sua disposizione”.