Sanità, AsuFc: in arrivo 28 milioni per i dipendenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Svolta contrattuale per il personale della sanità friulana. I sindacati UIL, NURSIND e CISL Fp hanno siglato l’accordo integrativo 2026 per il comparto ASUFC, mettendo in campo oltre 28 milioni di euro per il potenziamento dei salari e la valorizzazione delle professionalità.

L’intesa introduce novità sostanziali, a partire dal riconoscimento economico per tecnici e infermieri che supportano l’emergenza-urgenza dai laboratori e dalla radiologia, con un beneficio di circa 152 euro mensili. Importanti risorse vengono destinate, poi, al contrasto della carenza di personale nelle sedi periferiche di Tolmezzo e Latisana, dove i dipendenti riceveranno circa 500 euro annui extra per incentivare la permanenza nei territori più complessi.

L’accordo premia inoltre il personale della Medicina interna con circa 800 euro annui aggiuntivi e riconosce il ruolo degli amministrativi, per i quali sono previsti incrementi medi di 150 euro mensili. Oltre all’aumento delle indennità per notti e pronte disponibilità, il pacchetto include lo stanziamento di fondi per le progressioni di carriera e l’attivazione di strumenti di welfare aziendale tramite carte prepagate digitali. Per i sindacati si tratta di “un risultato storico che tutela le attività più gravose e garantisce la qualità dei servizi ai cittadini”.